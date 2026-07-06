"Мой район. Место встречи": район Ростокино с Эвклидом Кюрдзидисом

Ростокино – район, где находятся легендарный ВГИК, Киностудия имени М. Горького и Московский театр кукол. Раньше здесь подавали лучший чай в Москве, нечерствеющие калачи и баранки.

В новом выпуске заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис поделился воспоминаниями о студенческих годах во ВГИКе, рассказал о работе в кукольном театре и о том, как спорт помогает держать себя в форме.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".