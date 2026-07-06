Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 07:05

Город

"Мой район. Место встречи": район Ростокино с Эвклидом Кюрдзидисом

"Мой район. Место встречи": район Ростокино с Эвклидом Кюрдзидисом

"Утро": москвичам рассказали о погоде 6 июля

Бесплатные тренировки пройдут в парках Москвы

Сергей Собянин подвел итоги учебного года в московских колледжах

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 6 июля

"Утро": скорость ветра в Москве 6 июля составит 4–16 м/с

"Новости дня": три тысячи роз расцвели в Парке Горького

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 53% 6 июля

"Новости дня": фонтаны на Манежной площади обновили после ремонта

"Утро": пасмурная погода и дождь ожидаются в Москве 6 июля

Ростокино – район, где находятся легендарный ВГИК, Киностудия имени М. Горького и Московский театр кукол. Раньше здесь подавали лучший чай в Москве, нечерствеющие калачи и баранки.

В новом выпуске заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис поделился воспоминаниями о студенческих годах во ВГИКе, рассказал о работе в кукольном театре и о том, как спорт помогает держать себя в форме.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Читайте также
Программа: Мой район. Место встречи
городвидео

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика