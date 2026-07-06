Затяжные "огуречные" дожди ожидаются в Москве

В Москве ожидаются затяжные прохладные дожди, которые синоптики называют "огуречными". Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, за несколько дней может выпасть до 67 миллиметров осадков, что составляет 80% месячной нормы.

Температура воздуха 6 и 7 июля не поднимется выше 23 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 9–14 градусов. Во второй половине недели возможно потепление до 28 градусов, однако в выходные снова станет прохладнее – не выше 23 градусов. Атмосферное давление в ближайшие дни может опуститься до 738 миллиметров ртутного столба.

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