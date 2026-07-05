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05 июля, 12:15

Общество

Синоптик предупредил об "огуречных" дождях в столичном регионе

Синоптик предупредил об "огуречных" дождях в столичном регионе

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"Огуречные" дожди накроют Москву в ближайшую неделю. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в столичном регионе может выпасть до 67 миллиметров или 80% месячной нормы осадков.

"Огуречными" дождями называют период затяжных прохладных дождей в разгар лета, когда активно наливаются огурцы. Такая погода считается полезной для урожая.

Теплый июльский воздух вернется в столицу лишь к концу следующей недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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