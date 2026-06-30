"Мой район. Место встречи": Лосиноостровский район с Еленой Пресняковой

Лосиноостровский район на северо востоке Москвы представлен как территория, связанная с историей советского кино и миром высокой моды.

В программе вместе с певицей Еленой Пресняковой обсуждались история района, его парки, а также занятия оздоровительной гимнастикой на свежем воздухе. Отдельно были затронуты бытовые темы, включая мифы о зеленых и красных овощах и обсуждение рецепта окрошки на квасе или кефире.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".