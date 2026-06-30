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30 июня, 23:45

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На Кудринской площади началась реставрация сталинской высотки

На Кудринской площади началась реставрация сталинской высотки

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На Кудринской площади началась реставрация одной из семи сталинских высоток, построенной в 1950-х годах. Здание представляет собой симметричный комплекс из главного корпуса и двух боковых крыльев. Реставраторы сохранят все исторические детали, особое внимание уделят фасадам и архитектурному декору. Работы планируют завершить к 2029 году.

На площади Киевского вокзала начались работы по благоустройству территории. Вблизи находятся крупный транспортно-пересадочный узел и торговый центр, поэтому особое внимание уделяют созданию удобных зон отдыха для пассажиров и посетителей. Сейчас обновляют покрытие, затем приступят к озеленению.

У жителей юга Москвы появилась новая зона отдыха у воды на Верхнем и Нижнем Бирюлевских прудах. Там обустроили пешеходные зоны, спортивные и детские площадки, установили лежаки с зонтиками и открыли кафе. Москвичи уже оценили новое пространство для отдыха в жаркие дни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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