"Мой район. Место встречи": Мещанский район с Сергеем Мазаевым

Мещанский район Москвы – родные места заслуженного артиста России, солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева. В новом выпуске программы музыкант проведет зрителей по местам своего детства, расскажет о дворе, где выросли он и Владимир Высоцкий, вспомнит пионерский сигнал "Подъем", а также познакомит с домашним питомцем пуделем Симбой.

Кроме того, артист расскажет, как правильно перевозить животных во время отпуска, и поделится, какой вид физической активности он предпочитает.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".