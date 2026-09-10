"Мой район. Место встречи": Рязанский район с Кириллом Андреевым

Рязанский район – место с богатой историей: когда-то там проходил важный торговый путь, а в советские годы располагались крупнейшие заводы и фабрики страны. На сегодняшний это динамично развивающийся уголок Москвы, где прошлое встречается с будущим.

В этом выпуске солист группы "Иванушки" Кирилл Андреев, выросший в этих краях и навсегда сохранивший любовь к малой родине, поделится воспоминаниями о детстве на Рязанском проспекте и расскажет, как изменился район за последние годы.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".