Собянин: в этом году метро Москвы получит более 300 новых вагонов

В этом году столичный метрополитен получит более 300 новых вагонов. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

Основная часть поездов поступит на Замоскворецкую линию. В дальнейшем планируется ежегодно поставлять в метро около 300 вагонов. По словам Собянина, в их производстве участвуют предприятия из десятков регионов.

Обновляется и пригородный подвижной состав. Всего за последние 15 лет для столичного региона закупили почти 500 новых пригородных составов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.