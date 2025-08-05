"Мой район. Новости": реставрация дворца Дурасова завершилась в музее-усадьбе "Люблино"

В музее-усадьбе "Люблино" завершились работы по восстановлению дворца Дурасова. Специалисты привели в порядок белокаменный цоколь, лестницы и их ограждения, а также очистили скульптуру, украшающую купол.

Также были восстановлены декоративные элементы, такие как колонны, барельефы и лепной декор. При этом во время работ залы дворца, где сохранились оригинальные росписи потолков и стен с сюжетами античных мифов, оставались открытыми для посетителей.

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