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05 августа, 13:00

Город

"Мой район. Новости": реставрация дворца Дурасова завершилась в музее-усадьбе "Люблино"

"Мой район. Новости": реставрация дворца Дурасова завершилась в музее-усадьбе "Люблино"

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В музее-усадьбе "Люблино" завершились работы по восстановлению дворца Дурасова. Специалисты привели в порядок белокаменный цоколь, лестницы и их ограждения, а также очистили скульптуру, украшающую купол.

Также были восстановлены декоративные элементы, такие как колонны, барельефы и лепной декор. При этом во время работ залы дворца, где сохранились оригинальные росписи потолков и стен с сюжетами античных мифов, оставались открытыми для посетителей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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