"Мой район. Новости": экотропа появится в Северном районе Москвы

Экотропа со спусками к воде появится в Северном районе столицы. Москвичи и туристы смогут пройти к специально оборудованным пикниковым точкам с беседками и мангалами. Берег Малого Долгого пруда, на котором расположится экотропа, украсят перголы с подвесными качелями и шезлонги.

Все это будет доступно для жителей после благоустройства усадьбы Виноградово. Сейчас специалисты готовят основание для будущей экотропы и других объектов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".