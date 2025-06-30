Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 05:35

Город

"Мой район. Новости": экотропа появится в Северном районе Москвы

"Мой район. Новости": экотропа появится в Северном районе Москвы

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 732 мм ртутного столба 30 июня

Городские камеры показали, что происходит на дорогах Москвы

Московский зоопарк показал, как панда Катюша готовится ко сну

334 ребенка появились на свет в Москве 29 июня

Фанаты Димы Билана потребовали повторения его шоу на стадионе "Динамо"

Восемь путепроводов появятся в Москве в ближайшие три года

Бизнес получил доступ к городским площадкам в рамках "Лета в Москве"

Жителям столицы рассказали о мероприятиях "Лета в Москве" 30 июня

Начался прием заявлений на регистрацию брака во время круиза по Москве-реке

Экотропа со спусками к воде появится в Северном районе столицы. Москвичи и туристы смогут пройти к специально оборудованным пикниковым точкам с беседками и мангалами. Берег Малого Долгого пруда, на котором расположится экотропа, украсят перголы с подвесными качелями и шезлонги.

Все это будет доступно для жителей после благоустройства усадьбы Виноградово. Сейчас специалисты готовят основание для будущей экотропы и других объектов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
городвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика