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28 июня, 22:15

Город

Вдоль Москвы-реки создадут новый 10-километровый маршрут

Вдоль Москвы-реки создадут новый 10-километровый маршрут

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Сергей Собянин анонсировал новый прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки

Вдоль Москвы-реки появится новый прогулочный маршрут длиной 10,5 километра. Он объединит шесть набережных – от Шлюзовой до Нагатинской, которые заметно преобразятся. Здесь появятся широкие тротуары с велодорожками, новые зоны отдыха, просторные променады и десятки новых деревьев.

Этот маршрут станет частью большой работы по созданию уютных городских пространств вдоль реки. Уже сейчас на Нагатинской набережной расширяют тротуары и разбивают газоны. Работы выполнены почти на 70%, жители отмечают, что теперь здесь удобно гулять, заниматься спортом и отдыхать всей семьей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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