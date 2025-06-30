Свыше 10 тысяч человек сыграли в "Камень, ножницы, бумагу" на Тверском бульваре

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

За месяц на Тверском бульваре Москвы в "Камень, ножницы, бумагу" сыграли более 10 тысяч человек всех возрастных категорий. Самые удачливые сразятся за главный приз в сентябре, сообщает портал мэра и правительства столицы.

На этой площадке можно сыграть ежедневно с 12:00 до 21:00. Состязание проходит в рамках проекта "Лето в Москве".

В финал прошли четверо, в том числе 13-летний Савелий Спиричев. Он одержал победу в лидерском состязании на вылет. Первым финалистом стал 51-летний Сергей Клименко – в прошлом году он также дошел до финала, но не выиграл главный приз.

Безусловной фавориткой стала четырехлетняя участница, которой разрешили сыграть без регистрации и под присмотром мамы. Девочка смогла заработать четыре очка. Самым взрослым игроком стал 78-летний москвич.

Кроме того, финалист прошлого года Всеволод в новом сезоне продолжает сражаться за победу почти каждый день. Еще одним постоянным посетителем площадки стал водитель такси Дибир.

Организаторы чемпионата уже выявили, что, например, женщины и дети предпочитают первыми показывать ножницы. Между тем у второго финалиста площадки, 25-летнего Вячеслава Костиненко из Одинцова, любимая фигура – камень.

Состязания также проходят и на других городских пространствах с 15:00 до 20:00. За месяц в чемпионате "Камень, ножницы, бумага" приняли участие площадки в ЮАО и ЮЗАО.

Например, Юсуф из Москвы узнал о чемпионате случайно и смог набрать 12 баллов, пройдя в финал. Ольга Артанова из Гагарина с друзьями-болельщиками готовится к приезду в столицу на День города, где попытается выиграть главный приз.

Всего в июне на окружных площадках в финал прошли шесть человек.

Кроме того, в рамках проекта "Лето в Москве" горожане могут присоединиться к танцевальным тренировкам. Занятия бесплатные и доступны для всех желающих. Тренировки проводят профессиональные инструкторы.

Особой популярностью пользуются занятия по зумбе проекта "Мой спортивный район". Танцевальная программа адаптирована для начинающих и опытных участников. Подобные тренировки развивают выносливость, координацию и артистичность.

