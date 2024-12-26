"Мой район. Новости": пассажиры МЦД-2 совершили более 500 млн поездок за 5 лет

После открытия второго центрального диаметра добираться до работы и других важных объектов стало быстрее и проще. За пять лет с момента запуска пассажиры совершили более 500 миллионов поездок. Для многих МЦД-2 стал ежедневным маршрутом.

Второй диаметр протянулся на 80 километров и включает 37 станций, 13 из которых представляют собой городские вокзалы. Они позволяют совершать удобные пересадки между разными видами транспорта.

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