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26 декабря, 11:00

Транспорт

"Мой район. Новости": пассажиры МЦД-2 совершили более 500 млн поездок за 5 лет

"Мой район. Новости": пассажиры МЦД-2 совершили более 500 млн поездок за 5 лет

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После открытия второго центрального диаметра добираться до работы и других важных объектов стало быстрее и проще. За пять лет с момента запуска пассажиры совершили более 500 миллионов поездок. Для многих МЦД-2 стал ежедневным маршрутом.

Второй диаметр протянулся на 80 километров и включает 37 станций, 13 из которых представляют собой городские вокзалы. Они позволяют совершать удобные пересадки между разными видами транспорта.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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