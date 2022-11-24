Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

24 ноября, 19:00

Общество

"Жизнь в большом городе": женское насилие

"Жизнь в большом городе": женское насилие

Новости часа: Минобороны РФ запустило горячую линию по вопросам выплат мобилизованным

Минобороны РФ запустило горячую линию по вопросам выплат мобилизованным и добровольцам

Путин призвал внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в школах

Дептранс заявил, что количество пользователей кикшеринга в столице увеличилось в 2 раза

В Москве выросла заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом

Москвичам рассказали, когда закончится гололедица

Более 30 тыс беженцев из Донбасса и с Украины подали заявки на соцвыплаты в Москве

"Атмосфера": облачная погода и снег ожидается в столице 25 ноября

Новости часа: кабмин предложил увеличить до 2 млн выплату семьям погибших на производстве

За два года пандемии в России от домашнего насилия погибло 2 680 женщин, что составляет 70% от всех женских убийств в стране. Причем чаще виновными в этих преступлениях становятся мужья и сожители.

Какие гарантии безопасности есть у жертв домашнего абьюза? На какой стадии рассмотрения находится законопроект о семейно-бытовом насилии? И можно ли решить семейные конфликты мирным путем?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

Читайте также
Программа: Жизнь в большом городе
обществовидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика