"Жизнь в большом городе": женское насилие

За два года пандемии в России от домашнего насилия погибло 2 680 женщин, что составляет 70% от всех женских убийств в стране. Причем чаще виновными в этих преступлениях становятся мужья и сожители.

Какие гарантии безопасности есть у жертв домашнего абьюза? На какой стадии рассмотрения находится законопроект о семейно-бытовом насилии? И можно ли решить семейные конфликты мирным путем?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".