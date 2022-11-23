Пассажиры городского транспорта Москвы смогут замораживать годовые абонементы на 14 дней

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажиры городского общественного транспорта Москвы с лета 2023 года смогут замораживать годовые проездные абонементы на 14 дней, заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По его словам, столичные власти работают над развитием столичной билетной системы с целью повышения комфорта и выгоды для пассажиров в соответствии с поручением Сергея Собянина.

"По просьбе пассажиров летом 2023 года появится возможность на 14 дней замораживать годовые абонементы – это удобно, если вы едете в отпуск или находитесь на больничном. Неиспользованные дни поездок прибавятся к общему сроку действия билета", – сказал Ликсутов.

Отмечается, что такая функция станет доступна после обновления мобильных приложений "Метро Москвы" и "Московский транспорт". В департаменте пояснили, что работа над ним уже ведется.

Ранее сообщалось, что акция "Время ранних", предоставляющая скидку 50% на поездки вне часа пик пассажирам столичного метро и Московской железной дороги, будет продлена до 31 марта 2023 года.

Акция действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро, а также на Казанском направлении железной дороги.



Акция "Время ранних" в столичном метро продлена до 31 марта 2023 года

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