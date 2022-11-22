Отделку метромоста между станциями метро "Пыхтино" и "Внуково" выполнили более чем на 80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты выполнили облицовку ламелями метромоста, проходящего через реку Ликова между станциями "Пыхтино" и "Внуково" на территории продления Солнцевской линии метро, более чем на 80%. Информацией об этом поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Метромост длиной 460 метров облицовывают ламелями, то есть жалюзийными экранами, которые защищают искусственное сооружение от атмосферных воздействий, а также выполняют декоративную функцию", – отметил он.

Бочкарев добавил, что специалисты также завершают монтаж металлоконструкций кровли. До этого были выполнены монолитные работы.

Заммэра отметил, что это будет двенадцатый метромост столицы. Также он займет второе место по протяженности после Лужнецкого метромоста через Москву-реку.

По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, объект соединится со строящейся станцией "Пыхтино", там к финальному этапу подходят монолитные работы, организован монтаж инженерных систем.

Уточняется, что дизайн станции будет посвящен российской авиации. На потолке будет выполнена конструкция в виде турбины самолета, а одну из стен участка украсят картинами советских воздушных судов.

Ранее Бочкарев заявил о планах реконструировать 6 станций на маршруте четвертого Московского центрального диаметра, а также построить 5 новых. Новые остановочные пункты будут носить названия Ольгино, Поклонная, Кутузовская, Камушки и Марьина Роща.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!