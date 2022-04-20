"Жизнь в большом городе": День донора

20 апреля в России отмечают День донора. За последний год их в Москве стало больше на четверть.

Кто может стать донором? Как город поощряет тех, кто сдает кровь? И какое уникальное оборудование используют в столице для ее переработки и хранения?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".