Москва онлайн: в столице отметят Национальный день донора

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за тем, как проходит акция, посвященная Национальному дню донора, в Московском центре инновационных технологий в здравоохранении.

Наш корреспондент Анна Луговская расскажет о правилах сдачи крови, пообщается с организаторами и участниками мероприятия и сама станет донором.

С 2007 года 20 апреля в России ежегодно отмечают Национальный день донора. Он посвящен людям, которые безвозмездно сдают кровь для здоровья и жизни других. В городах страны в праздник проходят всевозможные тематические мероприятия о донорстве.

Смотрите прямую трансляцию 21 апреля в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.