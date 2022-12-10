"Москва сегодня": школьники сдают пробный ЕГЭ

Московские школьники уже начали готовиться к самым серьезным испытаниям в этом учебном году. Они сдают пробный ЕГЭ. Пока это коснулось не всех одиннадцатиклассников. Только тех, выбрал биологию, историю и литературу. У них все как на настоящем госэкзамене. Бланки, тесты и строгие учителя.



Но зачем заставлять школьников нервничать лишний раз? Нужны ли эти репетиции? Сколько стоит подготовиться к ЕГЭ? И можно ли никому не платить? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

