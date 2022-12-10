Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:00

Общество

"Москва сегодня": школьники сдают пробный ЕГЭ

"Москва сегодня": школьники сдают пробный ЕГЭ

Новости часа: авиация РФ нанесла удары по ВСУ 9 декабря

"Мрр вашему дому": новые школы Москвы

Новости часа: Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

Лучшие школы искусств назвали в Москве

Новости часа: банки РФ предоставили военнослужащим более 100 тыс кредитных каникул

В Москве не планируют вводить единую школьную форму

Столичные власти заявили об отсутствии планов вводить единую школьную форму

Ракова рассказала о новом подходе подготовки к выпускным экзаменам в Москве

Почти 500 тысяч человек посетили детские технопарки столицы с 2016 года

Московские школьники уже начали готовиться к самым серьезным испытаниям в этом учебном году. Они сдают пробный ЕГЭ. Пока это коснулось не всех одиннадцатиклассников. Только тех, выбрал биологию, историю и литературу. У них все как на настоящем госэкзамене. Бланки, тесты и строгие учителя.

Но зачем заставлять школьников нервничать лишний раз? Нужны ли эти репетиции? Сколько стоит подготовиться к ЕГЭ? И можно ли никому не платить? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Москва сегодня
образованиеобществовидеоСветлана Доброхотова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика