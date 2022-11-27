Выставка в честь 10-летия академии акварели Сергея Андрияки открылась в Новой Третьяковке

Академия акварели Сергея Андрияки празднует 10-летие. В честь этого события в Новой Третьяковке на Крымском Валу открылась масштабная выставка, на которой представлены работы самого Андрияки, а также педагогов, выпускников и учащихся академии.

В общей сложности на выставке представлены более двух тысяч работ, выполненных в различных техниках, включая масляную и темперную живопись, иконопись, а также гончарное искусство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

