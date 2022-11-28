11:08Общество
Почти 500 тысяч человек посетили детские технопарки столицы с 2016 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что столичные детские технопарки с момента открытия приняли почти 500 тысяч посетителей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
По ее словам, первый технопарк для юных жителей Москвы появился в городе шесть лет назад. В настоящее время на территории столицы успешно работает 21 детский технопарк.
"Там дети осваивают самые разные направления – от робототехники и ИТ до промышленного дизайна и автомоделирования. С 2016 года посетителями образовательных комплексов стали почти полмиллиона ребят", – пояснила Сергунина.
С начала 2022 года 92 тысячи детей побывали в технопарках. Отмечается, что каждый посетитель может выбрать интересное для себя направление. Информацию о предстоящих мероприятиях можно найти на едином портале технопарков.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 62 тысяч столичных школьников освоили различные профессии во время учебы в 2022 году. По его словам, такую возможность им дал проект "Профессиональное обучение без границ", который власти города проводят вместе с колледжами на протяжении уже шести лет.
Мэр подчеркнул, что школьники могут посещать занятия по выбранному направлению, проходить практику в лабораториях, мастерских колледжей и на профильных предприятиях. После сдачи экзамена они получают свидетельство по одной из более чем 100 профессий.
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