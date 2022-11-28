Почти 500 тысяч человек посетили детские технопарки столицы с 2016 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что столичные детские технопарки с момента открытия приняли почти 500 тысяч посетителей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По ее словам, первый технопарк для юных жителей Москвы появился в городе шесть лет назад. В настоящее время на территории столицы успешно работает 21 детский технопарк.

"Там дети осваивают самые разные направления – от робототехники и ИТ до промышленного дизайна и автомоделирования. С 2016 года посетителями образовательных комплексов стали почти полмиллиона ребят", – пояснила Сергунина.

С начала 2022 года 92 тысячи детей побывали в технопарках. Отмечается, что каждый посетитель может выбрать интересное для себя направление. Информацию о предстоящих мероприятиях можно найти на едином портале технопарков.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 62 тысяч столичных школьников освоили различные профессии во время учебы в 2022 году. По его словам, такую возможность им дал проект "Профессиональное обучение без границ", который власти города проводят вместе с колледжами на протяжении уже шести лет.

Мэр подчеркнул, что школьники могут посещать занятия по выбранному направлению, проходить практику в лабораториях, мастерских колледжей и на профильных предприятиях. После сдачи экзамена они получают свидетельство по одной из более чем 100 профессий.



Детский технопарк "Московский транспорт" провел более 60 мероприятий за 2022 год

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!