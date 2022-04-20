"Москва сегодня": Собянин утвердил программу переобучения для переживающих риск увольнения

Сергей Собянин утвердил программу временных работ и переобучения для работников, находящихся под риском увольнения. В данный момент их около 200 тысяч. Это связано с приостановкой деятельности иностранных компаний, работающих в Москве. Таких предприятий около 400. Их деятельность связана с розничной торговлей, логистикой, IT-сферой.

Для тех, кто уже ищет новое место, предусмотрены временные общественные работы. Например, в центрах госуслуг или павильонах "Здоровая Москва". При этом субсидии получат компании, которые направят сотрудников на такие работы в организации.

Дополнительные выплаты предусмотрены и для самих сотрудников. По прогнозам мэра, благодаря этой программе помощь в трудоустройстве получат больше 58 тысяч человек, а 12,5 тысячи из них смогут пройти переобучение.

Под каждого соискателя в Центре занятости "Моя карьера" стараются разработать индивидуальный план по поиску работы. Если нет представления о том, какую должность человек хочет получить, то есть тренинги по профориентации. Также там есть психологическая помощь для борьбы со стрессом. Консультации бесплатные для всех, кто обращается за помощью в поиске работы.

Кроме того, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что число обращений в службу занятости не меняется: в среднем – не более тысячи человек в день. Всего в банке центра занятости в данный момент зарегистрировано около 325 тысяч вакансий.

Об этом – в программе "Москва сегодня".