"Москва сегодня": Собянин утвердил программу переобучения для переживающих риск увольнения

20 апреля, 19:15
Сергей Собянин утвердил программу временных работ и переобучения для работников, находящихся под риском увольнения. В данный момент их около 200 тысяч. Это связано с приостановкой деятельности иностранных компаний, работающих в Москве. Таких предприятий около 400. Их деятельность связана с розничной торговлей, логистикой, IT-сферой.
Для тех, кто уже ищет новое место, предусмотрены временные общественные работы. Например, в центрах госуслуг или павильонах "Здоровая Москва". При этом субсидии получат компании, которые направят сотрудников на такие работы в организации.
Дополнительные выплаты предусмотрены и для самих сотрудников. По прогнозам мэра, благодаря этой программе помощь в трудоустройстве получат больше 58 тысяч человек, а 12,5 тысячи из них смогут пройти переобучение.
Под каждого соискателя в Центре занятости "Моя карьера" стараются разработать индивидуальный план по поиску работы. Если нет представления о том, какую должность человек хочет получить, то есть тренинги по профориентации. Также там есть психологическая помощь для борьбы со стрессом. Консультации бесплатные для всех, кто обращается за помощью в поиске работы.
Кроме того, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что число обращений в службу занятости не меняется: в среднем – не более тысячи человек в день. Всего в банке центра занятости в данный момент зарегистрировано около 325 тысяч вакансий.
Об этом – в программе "Москва сегодня".
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