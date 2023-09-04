"Торги Москвы": эксперты объяснили, выгодно ли арендовать землю под строительство дома

Город регулярно выставляет на торги по аренде участки земли под ИЖС. На возведение дома отводится два с половиной года. После завершения строительства участок можно выкупить в собственность, либо продлить аренду. Оба этих варианта подразумевают льготные условия.

Из чего складываются финансовые затраты и насколько это выгодно? Какие участки под ИЖС город предлагает на данный момент? Об этом – в программе "Торги Москвы".