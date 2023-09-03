Собянин: льготное инвесткредитование позволит создать более 10 тыс рабочих мест

Более 10 тысяч дополнительных рабочих мест создадут столичные компании с помощью городской программы льготного кредитования. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Займы получают заводы, которые выпускают лекарства, продукты, стройматериалы и автозапчасти, а также предприятия сферы переработки отходов. Они могут рассчитывать на сниженную ставку – 3% годовых.

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