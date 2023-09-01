Названа средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дороже всего арендаторам обойдется однокомнатная квартира в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные "ИНКОМ-Недвижимости" и "Миэль".

Аренда однокомнатной квартиры в ЦАО в августе, по данным "ИНКОМ-Недвижимости", составляла в среднем 56 тысяч рублей. На западе города арендовать жилплощадь можно было за 46 тысяч рублей, на северо-западе – за 40,5 тысячи рублей, на севере – за 40,2 тысячи рублей, на юго-западе – за 39,4 тысячи рублей.

Более дешевые однокомнатные квартиры обнаружили на востоке (37,5 тысячи рублей), на северо-востоке (38,7 тысячи рублей) и на юго-востоке (39 тысяч рублей) Москвы. Лидерами по самой недорогой аренде однокомнатных квартир стали Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО) – 26,6 и 32,9 тысячи рублей соответственно.

Замдиректора Управления аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимости" Оксана Полякова пояснила, что наличие недорогих вариантов связано с небольшим интересом арендаторов до середины лета. Спрос на арендное жилье вместе с ценами повышается во второй половине лета.

"В сентябре спрос не снизится. Традиционно в этот период наймодатели в сегменте долгосрочной аренды поднимают цены предложения в среднем на 10–15%. Но повышение не будет долгим – к зиме спрос ослабеет, и для привлечения новых арендаторов собственникам придется снижать стоимость на те же 10–15%", – пояснила эксперт.

Ранее Бибирево, Южное Бутово и Митино вошли в тройку лидеров среди районов Москвы с самыми дешевыми новостройками по средней цене квадратного метра. Цена квадратного метра на новостройки в этих районах составляет в районе 180 тысяч рублей, а минимальная стоимость квартиры – от 4 миллионов рублей. Для сравнения стоимость квартир в новостройках, расположенных в центральных районах Москвы, достигает 2,5 миллиона рублей за квадратный метр.



Ипотечные кредиты подорожали в России