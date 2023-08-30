Компания IWG назвала города, являющиеся лучшими в мире для работы во время отпуска

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Барселона является лидером среди других городов мира для тех людей, которые предпочитают совмещать отпуск с работой. Об этом сказано в рейтинге компании IWG.

В рейтинге представлено 26 городов. Их оценивали по шкале от 1 до 10 в восьми категориях, в том числе климат, кухню, культуру, жилье и скорость интернета.

Барселона возглавила этот список, получив высокие баллы за наличие скоростного интернета и дешевое жилье – средняя стоимость аренды достигла 1 158 долларов в месяц. При этом в Нью-Йорке, по результатам рейтинга, самые дорогие квартиры – их стоимость составила примерно 3 632 доллара в месяц.

Также в компании отметили, что столица Каталонии представляет собой "уникальное сочетание солнца, моря, песка и космополитичной атмосферы".

За Барселоной в рейтинге расположилось Торонто, а на третью строчку поставили Пекин. В топ-10 также вошли Милан, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Амстердам, Париж, Джакарта и Лиссабон.

Также IWG опросила около 1 тысячи работников, и 57% из них заявили, что брали опцию рабочего отпуска в последний год, то есть возвращались к удаленной работе, находясь за границей.

"Мы увидели, что работники по всему миру очень ценят возможность продлить свой отпуск, а в ответ работодатели получают заинтересованные, счастливые и продуктивные команды", – рассказал Даррен Роджерс из компании IWG.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что спрос на экскурсионные поездки в Европу осенью вырос на 10–15% в сравнении с показателями прошлого года. Чаще всего туристы из России бронируют поездки в Рим, Милан, Венецию, Париж, Барселону, Мадрид, Будапешт и в Вену. Спрос на поездки в указанные страны в АТОР также объяснили условиями выдачи шенгенских виз.

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