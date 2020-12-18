Наталья Сергунина рассказала о диверсификации сферы туризма в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние девять лет Москва нарастила туристический поток. С 12,8 миллиона человек в 2010 году он увеличился до 25,1 миллиона человек в 2019 году, сообщает пресс-служба городского комитета по туризму со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

По ее словам, комплексный подход к развитию не только превратил столицу в комфортный для жизни город, но и сделал ее точкой притяжения для туристов со всего мира.

"Вы знаете, что Москва второй год подряд завоевывает премию World Travel Awards в ключевой номинации – "Лучшее туристическое направление. Город". Это было бы невозможно без комплексных программ развития, над которыми мы последовательно работали все последние годы", – заявила Сергунина.

Она уточнила, что речь идет об укреплении экономики, благоустройстве, появлении современных культурных и образовательных пространств. Как считает заммэра, такие позитивные изменения сделали Москву комфортной для жителей и привлекательной для путешественников.

"Благодаря системному подходу к развитию города туристическая отрасль в Москве диверсифицирована практически идеально: наряду с деловым и образовательным направлениями растет доля культурно-познавательного, событийного и гастрономического туризма", – добавила Сергунина.

Заммэра сообщила, что столичные власти ожидают, что в будущем году эпидемиологическая ситуация улучшится и туристический сектор вернется к нормальной работе с учетом всех санитарных норм.

По словам Сергуниной, Москва развивает цифровой вектор в туротрасли, в частности платформу Russpass. Это позволит уверенно конкурировать с другими городами, а также подготовиться к моменту открытия границ и борьбе за туристический спрос.

В основном путешественниками, которые приезжали в столицу до пандемии, были молодые люди от 18 до 34 лет, то есть экономически наиболее активный возраст. Их доля среди российских туристов составляет 75%, а среди приезжающих из дальнего зарубежья – 65%.

В комитете по туризму рассказали, что из-за закрытия границ большинства стран весь мир стал ориентироваться на внутренний туризм. В 2020 году Москву в основном посещают жители ближайших регионов – Московской, Тверской, Калужской, Владимирской и Тульской областей. Также город принимает туристов из Краснодарского края и Ростовской области, из Чувашии, Саратовской и Нижегородской областей.

"Статус столицы как признанного финансового и интеллектуального центра, а также крупнейшего транспортного хаба означает стабильно высокое число туристов, приезжающих с деловыми и образовательными целями. Ведь в Москве базируются крупнейшие компании, конгресс-центры, вузы и научные организации. А городская инфраструктура включает четыре международных аэропорта и девять вокзалов", – подчеркнули в ведомстве.

Почти 58% гостей из дальнего зарубежья уже приезжали в столицу с культурно-познавательными целями. По этому направлению Москва находится в числе мировых лидеров. В городе насчитывается 250 театров, 450 музеев и галерей.

До пандемии в день проходило около 270 различных культурных событий. Также ежегодно проводится цикл тематических фестивалей "Московские сезоны", в который входят и крупные международные события.

Ежегодно столичные фестивали посещали более 65 миллионов человек. В 2018 году на них побывали 70% туристов. В том же году Москва получила международную награду World Festival and Event City Award как один из лучших городов мира для проведения фестивалей.

Популярность набирает и гастрономический туризм. За 10 лет количество кафе и ресторанов увеличилось в два раза. Появились крупные гастрономические кластеры и кварталы.

Столица занимает четвертое место в рейтинге лучших городов для жизни, работы, инвестиций и посещения The World‘s 100 Best Cities. По такому параметру, как инфраструктура, культурные площадки и достопримечательности, международные эксперты поставили российскую столицу на первое место.

С 2010 по 2019 год траты путешественников в Москве выросли в пять раз: в 2019 году они впервые превысили триллион рублей. Вклад индустрии в бюджетную систему в 2019 году достиг 147 миллиарда рублей против 118 миллиардов годом ранее.

В комитете добавили, что благодаря туризму растет выручка гостиниц, магазинов и кафе, следовательно, увеличиваются их налоговые отчисления.

Сергей Собянин рассказал, что в 2020 году Москву посетили порядка семи миллионов туристов.

Ранее мэр города сообщил, что только за июль столицу посетили 1,5 миллиона человек. При этом он отмечал, что специально для туристов город не строят. Основной приоритет развития – москвичи.

В ноябре Москва получила главную премию World Travel Awards в номинации "Лучшее туристическое направление" в категории "Город". Собянин отметил, что в этом году были амбициозные планы по развитию туристической отрасли и их обязательно реализуют, как только это станет возможно.

В октябре в международном рейтинге The World‘s 100 Best Cities столица России заняла четвертое место. Москва опередила Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур, Барселону и другие мегаполисы.

Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что программа мэра "Мой район" позволила задать стандарт качества городской среды, который предполагает, что современные общественные пространства и инфраструктура должны быть в каждом районе столицы.