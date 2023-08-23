Аналитики выяснили, что треть россиян после отдыха хотят уволиться

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Порядка 34% россиян заявили, что после отпуска не рады вернуться к работе и хотят сменить род деятельности. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на итоги опроса в рамках проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья".

Так, 27% посетовали на подавленное эмоциональное состояние. 57% сообщили, что берут отпуск на две недели. 28% опрошенных отдыхают от недели до 10 дней, при этом 67% отметили, что этого достаточно для перезагрузки.

"При этом возвращаться на работу после отдыха хочет только 21% респондентов. 17% хотели бы вернуться и работать удаленно, а 34% сотрудников вообще не готовы возвращаться. Полностью "выключаются" из рабочих процессов 58% участников исследования. 27% так или иначе участвуют – отвечают на звонки и сообщения", – следует из опроса.

Выяснилось, что после отдыха чувство радости ощущают 32% россиян. 27% заявили, что сталкиваются с выгоранием в связи с необходимостью полностью погрузиться в рабочие процессы. 18% отметили, что первую неделю после отдыха пребывают в приподнятом настроении, однако оно быстро сменяется рутиной.

Ранее опрос показал, что москвичи хотели бы иметь ежемесячный доход в размере 257 тысяч рублей на семью из трех человек. Лишь 2 из 100 опрошенных устроил бы доход до 100 тысяч рублей.