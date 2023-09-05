Фото: depositphotos/pressmaster

Курс доллара поднялся выше 97 рублей впервые с 16 августа. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

На 07:00 по московскому времени доллар вырос на 0,2%, до 97,065 рубля. Уже к 07:04 валюта ускорила рост до 97,23 рубля. В это же время курс юаня увеличился на 0,16%, до 13,321 рубля.

На прошлой неделе курс европейской валюты превысил 105 рублей впервые с 16 августа. Позже евро остановил рост и начал торговаться на уровне 104,99 рубля.

До этого курс европейской валюты преодолел показатель в 104 рубля. Днем евро рос на 0,87% и достиг 104,08 рубля. Впоследствии стоимость составила 103,85 рубля.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, снижение ключевой ставки регулятором во время ближайших заседаний маловероятно. ЦБ может снизить ее лишь в том случае, если появится устойчивое снижение темпов роста цен, уточнила она.



"Деньги 24": какой курс рубля стоит ждать осенью