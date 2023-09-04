Риелтор рассказал, как выгодно снять квартиру в Москве

Эксперты рынка недвижимости проанализировали стоимость съемного жилья в Москве и рассказали, во сколько в среднем обходится аренда однокомнатной квартиры. Самые дорогие варианты по традиции находятся в районе ЦАО. При этом наиболее демократичными по цене оказались однушки в ТиНАО. Рассказываем подробности, а также разбираемся, как сэкономить на аренде жилья и на что обращать внимание при его выборе.



Ценный метр

Аналитики подсчитали среднюю стоимость аренды однушек в Москве за август этого года. По данным агентства "ИНКОМ-Недвижимость", самые дорогие квартиры сдавались в Центральном округе. В последнем месяце лета снять жилье здесь можно было за 56 тысяч рублей. В Западном округе – за 46 тысяч, в Северо-Западном – за 40,5 тысячи, в Северном – 40,2 тысячи и в Юго-Западном – 39,4 тысячи рублей. Ниже стоимость съемной квартиры оказалась в Восточном округе (37,5 тысячи), Северо-Восточном (38,7 тысячи) и Юго-Восточном (39 тысяч).

Агентство недвижимости "Миэль" в перечень округов, где арендные ставки выше, чем в других частях города, на первое место тоже поставило ЦАО (58,9 тысячи). Далее следует ЗАО (42,9 тысячи), САО (40,9 тысячи), ЮЗАО (39,9 тысячи) и СЗАО (38,6 тысячи). При этом наиболее демократичные цены, по данным экспертов, были в Троицком округе, где однушки в среднем сдавалась за 26,6 тысячи, в Зеленограде – 27,5 тысячи и Новомосковском округе – 32,9 тысячи.

В этом году особым спросом пользуется недвижимость экономкласса, рассказала заместитель директора Управления аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимости" Оксана Полякова.





Оксана Полякова заместитель директора Управления аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимости" Со второй половины июля наблюдалось увеличение числа заявок со стороны тех нанимателей, которые хотели успеть подобрать варианты подешевле до начала высокого сезона на рынке (он обычно стартует в августе и длится до середины, а то и конца октября), когда спрос и цены традиционно повышаются.

Ранее в агентстве недвижимости Est-a-Tet назвали районы Москвы с подорожавшими новостройками. Больше всего стоимость квартир выросла в Сокольниках. За год она увеличилась на 88,4%. Подорожала недвижимость и в Бутырском районе, где рост составил 44,8%. Третьим в списке стал район Лианозово (41,5%). Увеличение цены за квадратный метр также наблюдалось в Богородском (38,4%) и Южном Медведкове (35%).



Принципы удачной сделки

Снимать квартиру в осенний период и в начале зимы невыгодно, поскольку рынок "принадлежит" арендодателю из-за высокого спроса на жилье. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

"Рост стоимости примерно на 10% начинается с августа-сентября и до декабря. <...> Сторговаться сильно по цене не получится. Рынок активный, и, естественно, придется быстро принимать решения", – объясни он.

Выгоднее всего арендовать жилье весной и в первые месяцы лета, тогда можно попробовать сбить цену. Также сэкономить получится, если выбрать квартиру на первом этаже. Они обычно стоят на 10% дешевле, чем остальные варианты.





Константин Апрелев вице-президент Российской гильдии риелторов Обращаем внимание на то, в каком доме эта квартира. Какого метража комнаты, кухня, общий метраж. Проходные комнаты или нет, современная квартира или несовременная. Важен контингент в доме, удаленность от метро, транспорт. В зависимости от этого ставка может отличаться на 5–10%.

Кроме того, с владельцем квартиры важно обсудить коммунальные платежи. "Кто-то предлагает оплачивать только счетчики, а коммуналку покрывает сам собственник. Или же вы возмещаете все затраты на коммунальные услуги, включая капремонт", – пояснил Апрелев.

Не менее важны юридические вопросы. Нужно понимать, агент или собственник предлагает снять квартиру. "Если это агент, то все равно договор должен подписываться собственником. Чтобы убедиться в том, что это владелец, необходимо посмотреть его паспорт и желательно получить выписку из Росреестра. Если собственник не один, то в договоре остальные тоже должны поставить свои подписи", – уточнил специалист.

При передаче квартиры в пользование необходимо тщательно описать состояние всего имущества, а лучше всего сфотографировать или записать на видео. Это поможет избежать проблем и разногласий при выезде нанимателя. Также следует обговорить и закрепить в договоре, каким образом будет меняться и оплачиваться вышедшее из строя оборудование, заключил эксперт.

