Названы регионы-лидеры по выдаче ипотеки на гаражи и машино-места

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москва стала лидером по числу выданных кредитов на гаражи и машино-места в 2023 году, сообщают аналитики сервиса "Домклик", изучив данные статистики по выдаче ипотечных кредитов в регионах.

"По результатам исследования был составлен топ-10 субъектов РФ с наибольшей долей выдач ипотеки Сбера. По каждому субъекту из рейтинга были рассмотрены медианные значения таких показателей, как стоимость гаража/машино-места и параметры ипотеки – первоначальный взнос, ежемесячный платеж и срок выплаты. Учитывались только те регионы, в которых в 2023 году было заключено не менее 10 сделок", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году заемщики получили около 2,7 тысячи кредитов на гаражи и машино-места, что на 66,4% больше, чем было выдано за январь – июль 2022 года.

Следом за Москвой (23,8%) по числу выданных кредитов идет Московская область (9,7%), Свердловская область (9,6%), а Санкт-Петербург занял лишь 7-е место (3,8%). В топ-10 также вошли Приморский край (5-е место) и Алтайский край (10-е место).

Инфографика: "Домклик"

По мнению аналитиков, рост выдачи ипотеки связан с повышенным спросом на индивидуальное жилищное строительство и загородную недвижимость. Кроме того, благодаря расширению программы "Семейная ипотека" в 2023 году наблюдается большой приток заемщиков с детьми, которые зачастую являются владельцами транспортных средств.

Также на спрос влияет и в целом интерес населения к личному транспорту – по данным агентства "Автостат", на которое ссылаются эксперты сервиса "Домклик", за первое полугодие количество проданных автомобилей выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Инфографика: "Домклик"



"В большинстве выделенных регионов стоимость гаражей и машино-мест различается незначительно. Объекты площадью 20 квадратных метров в основном стоят около 1 миллиона рублей, при этом наименьшая стоимость встречается в Краснодарском крае (800 тысяч рублей). Ярким исключением стала Москва, где объекты покупают за 2,7 миллиона рублей. Примечательно, что столица возглавила рейтинг всех российских регионов по стоимости гаражей и машино-мест", – отмечают в сервисе "Домклик".

Если сдавать гаражи в аренду, то быстрее всего вложения окупятся в Республике Татарстан (10 лет), Свердловской области (12 лет) и Санкт-Петербурге (около 14 лет). Доходы от сдачи медленнее всего покрывают стоимость покупки в таких регионах, как Ростовская область (22 года), Москва (21 лет) и Самарская область (19 лет).

По мнению аналитиков, на сроки окупаемости влияют стоимость гаража/машино-места и арендная ставка. Например, в Санкт-Петербруге снять гараж в аренду можно на 7,7 тысячи рублей, тогда как в Ростовской и Самарской областях она обойдется в 4,2–4,5 тысячи рублей. Кроме того, в некоторых регионах стоимость ежемесячного платежа по ипотеке существенно превышает стоимость аренды.

Инфографика: "Домклик"

Ранее были названы российские мегаполисы с самым дешевым жильем. Самые низкие цены на новостройки зафиксированы в Челябинске (84,5 тысячи рублей), Волгограде (88 тысяч рублей), Самаре (96 тысяч рублей) и Воронеже (97,1 тысячи рублей). Самая высокая стоимость 1 квадратного метра жилья на первичном рынке городов-миллионников в августе 2023 года зафиксирована в Москве – 275,5 тысячи рублей, следом идут Санкт-Петербург (194,2 тысячи рублей за квадратный метр) и Казань (172,6 тысячи рублей).