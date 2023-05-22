"Торги Москвы": как работает программа "1 рубль за квадратный метр"

Москва – город почти с тысячелетней историей и с огромным количеством памятников архитектуры. Сберечь все эти здания задача крайне важная, но очень затратная.

Для ее решения существует городская программа "1 рубль за квадратный метр", которая помогает привлечь деньги частных инвесторов для восстановления объектов культурного наследия. Как она работает?

Об этом – в программе "Торги Москвы".