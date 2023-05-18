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12:01

Общество

В РФ могут ввести крупные штрафы за проявление жестокости к животным

Фото: 123RF/butus

В РФ могут ввести крупные штрафы за избавление от питомцев, жестокое обращение с животными и неправильное содержание их в приютах и зоопарках. Об этом рассказал первый зампредседателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"(Поправки. – Прим. ред.)<...> касаются установления штрафов весьма крупных за избавление от питомцев, то есть за выброшенных животных, до 30 тысяч рублей, штрафов за жестокое обращение с животными – если нет уголовного состава – до 100 тысяч рублей", – цитирует парламентария РИА Новости.

Соответствующие поправки депутаты Госдумы внесут в Кодекс об административных правонарушениях. Депутат поделился, что штрафом до 200 тысяч рублей будут облагаться те хозяева, чьи питомцы кого-то укусили или напали.

16 мая ГД в первом чтении одобрила инициативу, предполагающую давать российским регионам право самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными, в том числе усыплять их. Ранее подобный проект поддержали в кабмине, аргументируя свою позицию неблагоприятной обстановкой с бездомными животными.

На это отреагировали в Альянсе защитников животных. По словам председателя организации Юрия Корецких, законопроект является опасным, так как это значительно развяжет руки губернаторам.

ГД предварительно дала регионам право усыплять бездомных животных

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