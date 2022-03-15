"Торги Москвы": увеличение авансовых платежей по городскому заказу до 70%

Предприятиям, снимающим у города помещения, предоставят шестимесячную отсрочку по уплате аренды. А компаниям, готовым наладить производство необходимой стране продукции, город готов предоставить участки за один рубль. Авансовые платежи по городскому заказу увеличат до 70% от цены контракта.

Из-за удорожания материалов и снижения курса рубля город готов к пересмотру и самой стоимости контрактов. Получить подробную информацию о помощи бизнесменам можно на сайте direct.moscow.business. Также действует прямая линия, специалисты которой помогут сориентироваться в действующих мерах поддержки предпринимателей

Об этом – в программе "Торги Москвы".

