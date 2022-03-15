Переговоры с Украиной призваны обеспечить ее нейтральный статус – Лавров

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Переговоры с Украиной призваны обеспечить нейтральный статус этой страны. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам российского министра, Россия останавливает войну, которую Киев 8 лет вел против населения Донбасса.

"Эта война должна прекратиться, особенно теперь", – подчеркнул Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться результатов переговоров России и Украины.

Представитель Кремля отказался делать прогнозы относительно диалога. При этом он назвал позитивным сам факт продолжения совместной работы делегаций двух стран.

7 марта в Белоруссии состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что ожидания Москвы от встречи не оправдались.

Переговоры с Украиной нацелены на прекращение кровопролития. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточняла, что в ходе диалога сторон был достигнут некоторый прогресс.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.