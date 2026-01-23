"Специальный репортаж": докатились

Статистика показывает, что каждая пятая травма, полученная зимой, является результатом неудачного спуска с горки на ватрушке. Январь 2026 года, по предварительным данным, может побить все рекорды по травматизму среди любителей зимнего экстрима.

Зафиксированы уже несколько погибших и десятки пострадавших. Почему людей так тянет к смертельным экспериментам? Как избежать переломов, летя вниз на неуправляемой воздушной подушке со скоростью 80 километров в час?

Подробнее – в программе "Специальный репортаж".