Общая интенсивность движения на столичных дорогах составила 2 балла утром 13 апреля. Об этом рассказал главный специалист дежурной смены Ситуационного центра ЦОДД Анатолий Прохоров.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра, а также на 32-м километре МКАД по внутренней стороне.

Днем локальные затруднения прогнозируются в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Вечером временные перекрытия возможны в центре, на западе и на юго-западе Москвы. В связи с этим водителям рекомендуется воздержаться от поездок на личных авто.

