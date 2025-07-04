Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 10:45

Культура

В Москве завершился первый фестиваль киноколледжей

В Москве завершился первый фестиваль киноколледжей

Минтруд впервые опубликовал рейтинг вузов по трудоустройству выпускников

В Москве стартовали дни пересдачи ЕГЭ

"Мой район. Новости": завершено строительство детского сада в Филимонковском районе

Петербургские парламентарии предложили ввести гибкую систему оплаты высшего образования

Сергей Собянин рассказал, как московские школы искусств раскрывают таланты

Собянин объявил о завершении строительства детского сада в Филимонковском районе

В школах предложили ввести новый предмет "Кибербезопасность"

В колледжах Москвы пройдут дни открытых дверей для абитуриентов

ЕГЭ по истории может стать обязательным через два года

В Москве подвели итоги первого фестиваля киноколледжей. Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. Участниками стали студенты профильных колледжей, которые представили экспертам индустрии более 100 работ: короткометражные фильмы, анимацию, музыкальные клипы, рекламные и экспериментальные ролики.

Фестиваль стал площадкой для профессионального общения между начинающими кинематографистами и представителями крупных киностудий и холдингов. Молодые авторы смогли не только продемонстрировать свои проекты, но и получили советы от потенциальных работодателей, узнать, как развиваться в профессии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
образованиекультураобществогородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика