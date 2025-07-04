В Москве завершился первый фестиваль киноколледжей

В Москве подвели итоги первого фестиваля киноколледжей. Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. Участниками стали студенты профильных колледжей, которые представили экспертам индустрии более 100 работ: короткометражные фильмы, анимацию, музыкальные клипы, рекламные и экспериментальные ролики.

Фестиваль стал площадкой для профессионального общения между начинающими кинематографистами и представителями крупных киностудий и холдингов. Молодые авторы смогли не только продемонстрировать свои проекты, но и получили советы от потенциальных работодателей, узнать, как развиваться в профессии.

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