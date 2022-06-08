"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. На Рязанском проспекте водители 20 минут простоят в заторе в направлении центра. Образовался он от улицы Паперника.

Медленно едет Ярославское шоссе в сторону центра, начиная от МКАД. До Северянинского путепровода будете добираться 35 минут. Средняя скорость на магистрали – 10 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

