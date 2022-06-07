Центр госуслуг в Марьине открылся по новому адресу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Центр госуслуг "Мои документы" в Марьине открылся в торгово-развлекательном центре "Фэнтази парк", расположенном по адресу Люблинская улица, дом 100.
Как отметила заммэра Анастасия Ракова, слова которой приводятся на портале мэра и правительства Москвы, доступность и удобство являются важнейшими принципами работы центров госуслуг. Теперь жители Марьина смогут получать услуги в пешей доступности от метро.
"Он (центр. – Прим. ред.) стал просторнее, светлее и комфортнее. Современный интерьер полностью отражает концепцию столичных центров "Мои документы" – здесь будет приятно находиться каждому. А, помимо оформления государственных услуг, жители смогут проверить здоровье и ознакомиться с выставочной экспозицией", – рассказала Ракова.
В центре предусмотрели два окна приема для маломобильных граждан, комнату матери и ребенка, детскую игровую зону, кабинет для регистрации брака в неторжественной обстановке, а также терминалы, диагностический комплекс, сервис по печати фото и мини-кафе "Мой кофе".
Центр госуслуг в Марьине будет открыт с 08:00 до 20:00. В день открытия, 7 июня, посетители смогут стать участниками викторины и получить призы, а дети – посетить мастер-класс по изготовлению объемного енота из бумаги.
Ранее Ракова рассказала, что услуги ЗАГСов с начала их предоставления в центрах "Мои документы" стали в четыре раза доступнее. Она напомнила, что в столичных центрах госуслуг горожанам начали оказывать новые услуги органов ЗАГС.
"Это наш город": услуги ЗАГСов в центрах "Мои документы" стали в четыре раза доступнее
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