"Утро": движение затруднено на Щелковском шоссе

Столичный трафик оценивается в 2 балла. Затруднения возникли на Щелковском шоссе в центр – от Амурского переулка до Большой Черкизовской улицы.

Трудно проехать по Волгоградскому проспекту в сторону центра – от МКАД до ТТК. Сбросить скорость придется на Садовом кольце в районе станции метро "Сухаревская". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.