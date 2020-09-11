Поезда МЦД-2 и на Курском направлении следуют без остановок на двух станциях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Поезда МЦД-2 и на Курском направлении в сторону Москвы временно не останавливаются на двух станциях, сообщает пресс-служба Центральной ППК.

По технических причинам составы следуют без остановок на станциях Царицыно и Покровская. Также возможны задержки в движении.

Отмечается, что в МЖД делают все возможное для скорейшего восстановления графика.

Расписание движения электричек по Горьковскому направлению Московской железной дороги изменилось с 11 по 18 сентября. Это связано с проведением ремонтных работ на перегоне Железнодорожная – Реутово. В связи с этим график будет скорректирован у некоторых дальних электропоездов. Кроме того, изменится маршрут следования у части пригородных поездов.

Уточняется, что работы будут проводиться с 21:25 до 05:05 с 11 по 16 сентября. Также в ночь с 16 на 17 сентября и в ночь с 17 на 18 сентября ремонт планируется на станции Реутово.

