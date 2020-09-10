Синоптики рассказали об окончании метеорологического лета в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Синоптики сообщили об окончании метеорологического лета в Москве, передает центр погоды "Фобос".

"В нынешнем году метеорологическое лето в столице закончилось 8 сентября, продлившись 95 дней. Такой результат далек даже от первой пятерки рекордно теплых летних метеорологических сезонов", – сообщили синоптики.

Специалисты уточнили, что лето 2020 года уступило прошлогоднему сезону, который длился 130 дней. Также нынешнее лето оказалось короче рекордного теплого сезона 2018 года продолжительностью 145 дней.

В то же время, по словам синоптиков, лето 2020 года оказалось длиннее лета 2017 года. Они отметили, что средняя температура воздуха прошедшего теплого сезона превысила норму на 1,3 градуса. Однако, по словам синоптиков, лето 2020 года вряд ли можно назвать комфортным из-за частых холодных вторжений и дождей.

"В метеорологии летом принято называть период со среднесуточной температурой воздуха превышающей отметку в +15°. По климату лето в Москве продолжается 88 дней – с 28 мая по 23 августа включительно", – пояснили синоптики.

10 сентября московских водителей призвали быть внимательнее на дорогах, а также не парковаться под деревьями и рекламными щитами. Это связано с прогнозом погоды, согласно которому в столице до 20:00 местами ожидаются порывы ветра, достигающие 15–18 метров в секунду.

Ранее синоптики рассказали, что в выходные в Москве установится "эпизод бабьего лета". По словам специалистов, температура воздуха в городе составит порядка плюс 20 градусов. Во второй половине дня воскресенья местами пройдет кратковременный дождь, в остальное время выходных осадков не ожидается, сообщили синоптики.