Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Небольшой эпизод бабьего лета с температурой около плюс 20 градусов ожидается в столице в выходные. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в субботу осадков не прогнозируется, в воскресенье во второй половине дня местами может пройти кратковременный дождь. Она отметила, что дневная температура к выходным повысится. В городе ожидается около 20 градусов, по области – 16–21.

"Назвать эти два дня бабьим летом нельзя, скорее это просто эпизод бабьего лета. Вернется ли к нам хорошая комфортная погода во второй половине сентября, сказать сложно", – рассказала Позднякова РИА Новости.

Также синоптик отметила, что до конца текущей недели в столице может выпасть до 30% месячной нормы осадков сентября.

"Дожди будут приниматься сегодня, в четверг дождей будет много, может выпасть днем от 5 до 14 миллиметров осадков", – сказала Позднякова.

По ее словам, норма по осадкам в сентябре 65 миллиметров.

"Если учесть, что вчера выпало 12 миллиметров и завтра – до 14, то не исключено, что за эти дни у нас до 30% месячной нормы может выпасть до конца недели", – добавила Позднякова.

9 сентября в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и до 19 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, при облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь. Также ожидается западный ветер, который подует со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 12–15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что в этом году в столице ожидается бабье лето, но ему будет предшествовать ненастная погода.

