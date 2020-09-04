Москвичам пообещали бабье лето

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в этом году в столице ожидается бабье лето, но ему будет предшествовать ненастная погода.

"Теплая погода, которая установилась сейчас, еще не бабье лето. Оно впереди. По определению – это теплый период, который наступает после осеннего ненастья, а холодов пока не было", – отметил Вильфанд.

Он также добавил, что в Москве в ближайшие выходные ожидается температура на уровне 23-25 градусов тепла. С понедельника столбики термометров начнут постепенно снижаться. Во вторник ожидаются дожди, а температура будет в диапазоне 19-21 градуса. В среду она будет на уровне 18 градусов, облачно и по-прежнему дождливо.

Вильфанд отметил, что после дождей должно наступить улучшение, однако сроки не назвал, пояснив, что обычно Гидрометцентр сообщает о бабьем лете за 2-3 дня до его начала.

Он также напомнил, что в прошлом году оно наступило в октябре, так как летняя погода задержалась до середины сентября.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что прошедшее лето стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений.

По его словам, такие результаты стали известны после экспресс-анализа температурного режима минувшего сезона. Вильфанд заявил, что температура превысила среднюю норму почти везде в Северном полушарии.

Последний день лета в столице и вовсе стал самым жарким за 130 лет. Воздух накануне, 31 августа, прогрелся до 30,8 градуса тепла. Таким образом, состоялся рекорд двух столетий.