Понижение температуры и дожди придут в столицу на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Небольшие дожди и незначительное понижение температуры до +23 градусов ожидается в Москве на следующей неделе. Об этом Агентству "Москва" сообщил заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
Специалист отметил, что в настоящее время в столице наблюдается температура выше климатической нормы ориентировочно на 5 градусов. Дневные температуры держатся в районе 21–23 градусов тепла. При этом в ближайшие пять ночей столбики термометров не будут опускаться ниже +11... +13 градусов.
В пятницу и субботу в Москве ожидается +22... +24, а в воскресенье на градус теплее.
"В начале следующей недели температура немного снижается – в понедельник ночью – 10–15, 20–25 градусов днем, во вторник и среду – температура ночью 10–15 градусов. Днем во вторник 18–23, а дальше дневная температура потихонечку ползет вниз и количество облаков увеличивается, местами небольшие дожди с начала будущей недели. Погода больше напоминает осеннюю", – рассказал Киктев, добавив, что вторая половина следующей недели будет еще прохладнее.
Ранее сообщалось, что лето этого года стало самым жарким за всю историю наблюдений в Северном полушарии. Температура превысила среднюю норму почти везде. В российском секторе среднесезонная температура была выше на 3-5 градусов.
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