Синоптик рассказал о скором приходе заморозков в ряд регионов РФ

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Заморозки прогнозируются в ближайшие дни в ряде регионов России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
Как пояснил синоптик, приход осени подразумевает понижение температур в континентальных регионах.
"Поступают холодные воздушные массы с севера, но демпфировать (т.е. компенсировать. – Прим. Ред.) этот процесс солнце уже не может. Энергия солнца уже существенно уменьшается", – отметил Вильфанд.
Так, на востоке европейской части России в ближайшие дни ожидается понижение температур до минус 2 градусов.
"Также в Свердловской, Пермской, Челябинской областях будут заморозки, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье тоже будут заморозки до минус 2 градусов", – подчеркнул Вильфанд.
Метеоролог объяснил, что заморозки в регионах обусловлены антициклоном над центром европейской России. Он обеспечивает приток холодных масс по периферии страны.
"Заморозки также будут в Карелии – до минус 2. Будут еще заморозки на юге Сибири: в горах Забайкалья, а также в горных районах Иркутской области (на северо-востоке)", – рассказал Вильфанд.
Он добавил, что заморозки также ждут жителей Костромской области.
Ранее стало известно, в каких регионах России в ближайшие дни будут наблюдаться самые большие сложности, связанные с погодными условиями. Об этом также рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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