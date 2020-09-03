Синоптик рассказал о скором приходе заморозков в ряд регионов РФ

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Заморозки прогнозируются в ближайшие дни в ряде регионов России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

Как пояснил синоптик, приход осени подразумевает понижение температур в континентальных регионах.

"Поступают холодные воздушные массы с севера, но демпфировать (т.е. компенсировать. – Прим. Ред.) этот процесс солнце уже не может. Энергия солнца уже существенно уменьшается", – отметил Вильфанд.

Так, на востоке европейской части России в ближайшие дни ожидается понижение температур до минус 2 градусов.

"Также в Свердловской, Пермской, Челябинской областях будут заморозки, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье тоже будут заморозки до минус 2 градусов", – подчеркнул Вильфанд.

Метеоролог объяснил, что заморозки в регионах обусловлены антициклоном над центром европейской России. Он обеспечивает приток холодных масс по периферии страны.

"Заморозки также будут в Карелии – до минус 2. Будут еще заморозки на юге Сибири: в горах Забайкалья, а также в горных районах Иркутской области (на северо-востоке)", – рассказал Вильфанд.

Он добавил, что заморозки также ждут жителей Костромской области.

Ранее стало известно, в каких регионах России в ближайшие дни будут наблюдаться самые большие сложности, связанные с погодными условиями. Об этом также рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.