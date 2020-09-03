Лето 2020 года стало самым жарким за всю историю наблюдений в Северном полушарии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прошедшее лето стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, такие результаты стали известны после экспресс-анализа температурного режима минувшего сезона. Вильфанд заявил, что температура превысила среднюю норму почти везде в Северном Полушарии.

"Самые высокие аномалии сформировались в Арктике: в российском секторе температура среднесезонная была на 3-5 градусов выше нормы, а в канадском – на 3-4 градуса", – рассказал Вильфанд.

Он добавил, что прошедшее лето в Арктике стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что лето в Москве оказалось на 1,5 градуса выше нормы. При этом июльские показатели были на 0,5 градуса ниже привычных показателей данного месяца.

Последний день лета в столице и вовсе стал самым жарким за 130 лет. Воздух накануне, 31 августа, прогрелся до 30,8 градуса тепла. Таким образом, состоялся рекорд двух столетий.