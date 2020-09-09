Жителей столицы предупредили о сильном ветре

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В столице и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности на четверг и пятницу из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Ветер, местами порывы до 17–18 метров в секунду. Период предупреждения – с 9:00 10 сентября до 21:00 11 сентября", – говорится в сообщении.

9 сентября в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и до 19 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, при облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь. Также ожидается западный ветер, который подует со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 12–15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что в этом году в столице ожидается бабье лето, но ему будет предшествовать ненастная погода.

