Москвичей предупредили о пасмурной погоде до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице в ближайшие часы ожидается облачная и дождливая погода, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков.

По его словам, температура воздуха будет понижаться, к вечеру вторника ожидается до плюс 12–14 градусов, предстоящей ночью – 9–11 градусов.

"Такая вот облачная пасмурная погода с дождями сохранится в столичном регионе практически до конца недели", – сказал Синенков РБК.

Кроме того, Гидрометцентр сообщает, что в столице и Московской области на 9 сентября объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра.

В городе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, в Подмосковье – 18 метров в секунду.

"Период предупреждения с 12:00 9 сентября до 21:00 9 сентября", – говорится в сообщении.

По прогнозам, в среду будет облачно, ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем также ожидается дождь, температура воздуха в Москве составит 17–19 градусов, в Подмосковье – 14–19.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, четверг и пятницу ожидается 10–12 градусов, в субботу – в пределах 4–9 градусов.

В четверг и пятницу в дневные часы ожидается около 16–18 градусов, в субботу – 14–19 градусов. По предварительным прогнозам, в воскресенье будет плюс 15–20.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что в этом году в столице ожидается бабье лето, но ему будет предшествовать ненастная погода.

