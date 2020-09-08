Москвичей предупредили о пасмурной погоде до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице в ближайшие часы ожидается облачная и дождливая погода, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков.
По его словам, температура воздуха будет понижаться, к вечеру вторника ожидается до плюс 12–14 градусов, предстоящей ночью – 9–11 градусов.
"Такая вот облачная пасмурная погода с дождями сохранится в столичном регионе практически до конца недели", – сказал Синенков РБК.
Кроме того, Гидрометцентр сообщает, что в столице и Московской области на 9 сентября объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра.
В городе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, в Подмосковье – 18 метров в секунду.
"Период предупреждения с 12:00 9 сентября до 21:00 9 сентября", – говорится в сообщении.
По прогнозам, в среду будет облачно, ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Днем также ожидается дождь, температура воздуха в Москве составит 17–19 градусов, в Подмосковье – 14–19.
Ранее сообщалось, что в ночь на среду, четверг и пятницу ожидается 10–12 градусов, в субботу – в пределах 4–9 градусов.
В четверг и пятницу в дневные часы ожидается около 16–18 градусов, в субботу – 14–19 градусов. По предварительным прогнозам, в воскресенье будет плюс 15–20.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что в этом году в столице ожидается бабье лето, но ему будет предшествовать ненастная погода.
Москвичей предупредили о дожде во второй половине дня
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